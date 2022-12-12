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İzmir'de evinin bitişiğindeki binada meydana gelen göçükte mahsur kalan kadın kurtarıldı

12.12.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konak ilçesinde ikamet ettiği evinin bitişiğindeki binada oluşan göçük nedeniyle mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'de evinin bitişiğindeki binada meydana gelen göçükte mahsur kalan kadın kurtarıldı

Bircan İ, Kubilay Mahallesi'nde ikamet ettiği evin bitişiğindeki yine kendine ait 2 katlı binadan sesler duyması üzerine bahçeye çıktı.

Bu esnada yağışın da etkisiyle binada kısmen göçme meydana geldi. Bircan İ, bahçede mahsur kaldı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Bircan İ'yi bahçede mahsur kaldığı yerden çıkarttı.

Bircan İ, bilgisine başvurulmak üzere karakola götürdü.

AFAD ekipleri, bina çevresinde yaptıkları incelemenin ardından güvenlik şeritleriyle önlem aldı.

Bircan İ'nin komşusu Kerem Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinde uyurken yan binadan gelen sesle uyandığını söyledi.

Binadan 2 kez ses duyduğunu anlatan Özçelik, "Koşarak pencereye gittim. Bina yağmurun da etkisiyle komple göçmüş. Eşimle beraber evin balkonuna çıktık. Bizim komşunun yeğeni feryat ediyor. İyi misin? diye sorduk. Çok şükür iyiyim dedi. Ardından itfaiyeyi aradık ve yetkililer hızlı bir şekilde olay yerine gelerek yardımcı olup çıkardılar. Sağlığında bir sıkıntı yok." dedi.

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