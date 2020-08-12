İzmir'de evlat nöbeti tutan Laçin: "Hayalim kızımı beyaz gelinlik içinde görmekti"

İZMİR (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Terör örgütü PKK tarafından kızı 9 yıl önce dağa kaçırılan baba Mehmet Laçin, fotoğraflarıyla hasret giderdiği kızına teslim olması için çağrısını yineleyip, "Kızım beni görüyorsa, duyuyorsa babasına inansın. 10 yılı, gençliği, geleceği gitti. Benim hayalim kızımı beyaz gelinlik içinde görmekti. Kızım devletin şefkatli güçlerine teslim olsun." dedi.

HDP İzmir il binası önünde şubattan bu yana evlat nöbeti tutan Laçin, İzmir'in Çiğli ilçesinde yalnız yaşadığı evinde yeniden kızı ve oğullarıyla bir araya geleceği günü hayal ediyor.

Laçin, AA muhabirine, kızının 9 yıl önce anne tarafından akrabalarında kaldığı dönemde HDP'lilere verildiğini, daha sonra teröristler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyerek, kendisinin evlat nöbetinden kızının haberdar olduğunu ancak anne tarafının baskı yapmasından dolayı teslim olmadığını öne sürdü.

Bir dönem kızının öldüğünü düşündüğünü ancak eski eşinin bir yakını aracılığıyla kızının ölmediğinin kendisine bildirildiğini vurgulayan Laçin, şöyle konuştu: