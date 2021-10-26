İzmir'de FETÖ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında noter başkatibi ile emekli askerin de olduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında örgütün finans kaynağı Bank Asya'ya para yatırmak, örgüt adına himmet, burs gibi isimler adı altında para toplamak gibi haklarında deliller bulunduğu belirtilen şüphelilerden 12'si yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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