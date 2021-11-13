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İzmir'de FETÖ şüphelisi kontrol noktasında yakalandı

13.11.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de FETÖ şüphelisi kontrol noktasında yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan kişi, kontrol noktasında gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktasında durumundan şüphelindeki G.Ç'yi durdurdu.

Sorgulamada G.Ç'nin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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