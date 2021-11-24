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İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı

24.11.2021 04:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında emniyet ve jandarma mahrem yapılanması içerisinde yer alan 31 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının yakalanmalarının önüne geçebilmek amacıyla tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri gaybubet evi olarak adlandırdıkları hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda emniyet ve Jandarma mahrem yapılanması içerisindeki mahrem imamlar, bölge talebe sorumluları ile ihraç emniyet müdürü, ihraç komiser, emekli askerin de bulunduğu 31 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ayrıca, çok sayıda dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi.

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