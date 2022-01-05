İzmir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada hapis cezası kesinleşen İ.H.C'nin ilçede saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan İ.H.C, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.



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