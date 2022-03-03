İzmir'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Bergama Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Otele yapılan baskında, fuhşa aracılık etmek, yer ve imkan sağlamak suçlamasıyla aralarında otel sahibi ve resepsiyon görevlisinin bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 4 kadın ise kurtarıldı.

Sağlık kontrolleri yapılan kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden N.K.B, S.T. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 zanlı serbest bırakıldı.

