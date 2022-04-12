İzmir'de gasp iddiasıyla kovalanan zanlı, ayağını kırınca yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde yaşlı kadını bıçakla tehdit ederek telefonunu gasbettiği suçlamasıyla polis tarafından kovalanan zanlı, dere yatağına atlayarak ayağını kırdı.

Yenişehir Pazaryeri'nde yaşlı kadının bıçakla tehdit edilerek cep telefonunun alındığı ihbarı üzerine olay yeri yakınındaki polis ekipleri, yaya olarak kaçan şüpheliyi kovalamaya başladı.

Yenidoğan Mahallesi 2221 Sokak'ta yaklaşık 4 metre yüksekten Yeşildere'nin beton zeminli dere yatağına atlayan zanlı yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, şüpheli Şevket G'nin (35) ayağının kırıldığını belirledi.

Zanlının üzerinde bıçak ve gasbedilen cep telefonu ele geçirildi.

SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan zanlının tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.



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