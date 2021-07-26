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İzmir'de genç kızı darbettiği iddia edilen minibüs şoförü ile eşi gözaltına alındı

26.07.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de genç kızı darbettiği iddia edilen minibüs şoförü ile eşi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de trafikte tartıştıkları 23 yaşındaki genç kızı darbettiği, başörtüsünü açmaya çalıştığı ve genç kıza hakaret ettiği iddia edilen minibüs şoförü ile eşinin "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 22 Temmuz'da R.Y'nin şikayetçi olduğu minibüs şoförü R.E. ile eşi Y.E. yeniden gözaltına alındı.

Açıklamada, şüpheliler hakkında, trafikte tartıştıkları R.Y'nin başörtülü olmasını kastederek hakaret ve tehdit içeren söylemlerde bulundukları, başörtüsünü açmaya çalıştıkları ve R.Y'yi darbettikleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

R.Y'nin iddialarını destekler nitelikte tanık beyanı ile güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktığı kaydedilen açıklamada, "Şüpheliler, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle üzerlerine atılı İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme suçundan tarihinde yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Gözaltı işlemleri halen devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İzmir'de yaşayan R.Y, Karabağlar ilçesinde 22 Temmuz'da bir minibüs şoförü ve eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. R.Y, geri manevra yapan minibüsün altında kalma tehlikesi atlattığını ve sonrasında şoförle tartıştığını belirtmiş, yolun karşısına geçtikten sonra takip edildiğini, başörtüsü dolayısıyla hakaret edildiğini ve başörtüsünün açılarak darbedildiğini savunmuştu. Olay sonrası R.Y'nin şikayetçi olduğu minibüs şoförü ve eşi gözaltına alınmış, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

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