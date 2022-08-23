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İzmir'de geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

23.08.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarılırken, Çeşme'de 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 11 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 kişiyi karaya çıkarıldı.

Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen ise ekipler tarafından yakalandı.

Bu arada ekipler, Çeşme ilçesi açıklarında tur teknesinde yaralanan 1 kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

İzmir'de geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir sahil güvenlik göçmen

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