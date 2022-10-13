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İzmir'de geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

13.10.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinin açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Seferihisar açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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