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İzmir'de gölde kadın cesedi bulundu

21.02.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de gölde kadın cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde kadın cesedi bulundu.

Piknik yapmak amacıyla göl kenarına giden vatandaşlar, suda hareketsiz bir kişi olduğunu görünce durumu, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce sudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik bilgileri çıkmayan ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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