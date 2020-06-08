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İzmir'de hafta sonu 300 kişiye "sosyal mesafe" ve "maske" cezası kesildi

İZMİR HABERLERİ  | 08.06.2020 20:36 | Son Güncelleme

İzmir'de hafta sonu 300 kişiye "sosyal mesafe" ve "maske" cezası kesildi

İZMİR (AA) - İzmir'de hafta sonu, sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı belirlenen 300 kişiye, toplam 945 bin lira ceza kesildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı hafta sonunda Birinci Kordon, Karşıyaka, Mustafa Kemal Bulvarı, Bayraklı sahil bölgesi ve İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılması konusunda uyarılarda bulundu. Ekip araçlarından da anonslar yapıldı.

Sahil bölgelerinde uyarıları dikkate almayan 300 kişiye, toplam 945 bin lira ceza uygulandı.

Denetimlerin, kent genelinde devam edeceği bildirildi.

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