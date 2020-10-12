İzmir'de havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, oturduğu binanın 6. katından havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, 12 yaşındaki Arda A, İnönü Mahallesi Şehit Salim İzleyen Caddesi'nde ikamet ettiği apartmanın 6. katından havalandırma boşluğuna düştü.
Olayda ağır yaralanan Arda A. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, Arda A'nın oturduğu binada ikamet eden 15 ailenin ifadelerine başvurdu.
Arda A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.