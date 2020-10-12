YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı

İzmir'de havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı

İZMİR HABERLERİ  | 12.10.2020 19:17 | Son Güncelleme

Olayla ilgili binada ikamet eden 15 ailenin ifadelerine başvuruldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, oturduğu binanın 6. katından havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 12 yaşındaki Arda A, İnönü Mahallesi Şehit Salim İzleyen Caddesi'nde ikamet ettiği apartmanın 6. katından havalandırma boşluğuna düştü.

Olayda ağır yaralanan Arda A. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, Arda A'nın oturduğu binada ikamet eden 15 ailenin ifadelerine başvurdu.

Arda A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor taraftarına jest
Kayserispor taraftarına jest
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Pursaklar’dan Suriyelilere yardım
Pursaklar’dan Suriyelilere yardım
Balıkesir’de yüzyüze eğitim başladı
Balıkesir’de yüzyüze eğitim başladı
Bilecik’ten bir kamyon salça ve ayva lokumu sevk edildi
Bilecik’ten bir kamyon salça ve ayva lokumu sevk edildi

İzmir Namaz Vakitleri 12 Ekim Pazartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:11
Öğle
13:03
İkindi
16:13
Akşam
18:45
Yatsı
20:01

İzmir Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Pazartesi

Deva Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Aile Eczanesi
Balcova
Yeni Öykü Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Bayraklı Eczanesi
Bayrakli
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Alaçatıspor’dan, BAL Ligi maçlarının başlamasına şartlı "Evet"
Alaçatıspor’dan, BAL Ligi maçlarının başlamasına şartlı "Evet"
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Kanser hastası çocuk için gerekli ilaca mahkemeden onay
Kanser hastası çocuk için gerekli ilaca mahkemeden onay
Atatürk'ü Gören 90 Yıllık Anı
Atatürk'ü Gören 90 Yıllık Anı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.