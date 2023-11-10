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İzmir’de hayat durdu: "7’den 77’ye izindeyiz" koreografisi

10.11.2023 10:12 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85’inci yıl dönümünde, saatler 09.05’i gösterdiğinde İzmir’de hayat durdu.

İzmir’de hayat durdu: "7’den 77’ye izindeyiz" koreografisi

Konak Atatürk Meydanı’nda ise aynı saatlerde "7’den 77’ye izindeyiz" koreografi yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85’inci yıl dönümünde, İzmir’de adeta hayat durdu. Saatler 09.05’i gösterdiğinde İzmirli vatandaşlar, 2 dakikalık saygı duruşuna geçti, duygu dolu anlar yaşandı. Trafikteki sürücülerde, araçlarını durdurarak kornolarıyla sirenlere eşlik ederek Ulu Önder’i andı.

Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, çok sayıda vatandaşın katılımıyla Konak Atatürk Meydanı’nda 09.05’i gösteren saat ve ‘7den 77’ye izindeyiz’ koreografi yapıldı. Kiraz Ortaokulu öğrencileri de, 09.05 koreografisi hazırladı. Ortaya duygulandıran görüntüler çıktı.

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