YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de hayatını kaybeden emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın için tören düzenlendi

İzmir'de hayatını kaybeden emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın için tören düzenlendi

23.08.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de hayatını kaybeden emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın için tören düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın, son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sonrası tedavi altına alındığı Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, cumartesi günü hayata gözlerini yuman 74 yaşındaki Yalçın'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Narlıdere Merkez Camisi'ne getirildi.

Yalçın'ın eşi Hülya Yalçın, oğlu Barış Yalçın ile kızı Mine Deniz Şişman taziyeleri kabul etti.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yalçın'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Çeşme Çakabey Mezarlığı'na götürüldü.

Törene, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Metin Yavuz Yalçın'ın yakınları, arkadaşları ile muvazzaf ve emekli askerler katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lahitin içinden çıkanı gören telefonuna sarılıyorLahitin içinden çıkanı gören telefonuna sarılıyor
PARTNERSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergilediSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergiledi
GÜNCELLEME - İzmir'de eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldüGÜNCELLEME - İzmir'de eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İzmir Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:57
Sabah
06:26
Öğle
13:19
İkindi
17:02
Akşam
20:03
Yatsı
21:25

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ardahan'da jandarma farkındalık oluşturmak için gönüllülerle mesire alanında temizlik yaptı

Ardahan'da jandarma farkındalık oluşturmak için gönüllülerle mesire alanında temizlik yaptı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi

Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.