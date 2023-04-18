İzmir’de hayatını yitiren genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan Aslıhan Sinem Çiçek (18), 26 Temmuz 2022’de iddialara göre, Bornova’da iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Geri dönmeyen Çiçek’e ulaşamayan babası Serdar Çiçek, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Çiçek’in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde olduğunu tespit etti. Çiçek, 1 gün sonra hastanede hayatını yitirdi.

Polis, Çiçek’in ölümüne ilişkin Burak K.’yi gözaltına aldı. Çiçek’in telefonu üzerinde bulunan Burak K., sorgusunda genç kızı kendisinin öldürmediğini söyledi. Burak K., ‘Gasp’ suçundan tutuklandı.

Polis, Çiçek’in son olarak beyaz renkli bir hafif ticari araca bindiğini tespit etti. Aracın geçtiği noktaları inceleyen ekipler, Cem A.’yı gözaltına aldı. ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Cem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada, gözaltına alınan Cem A.’nın kuzeni Diyar A. da mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burak K. için istenilen adli tıp raporunda ise kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Burak K., 27 Ekim 2022’de savcının talebiyle yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi. Ancak Burak K., ilerleyen süreçte başka suçtan hüküm giyip cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Cem A. hakkında ‘Nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 19 yıla kadar, Burak K. için ‘Yağma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar hakkında, ‘Olası kastla öldürme’ suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi. Sanıklar, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başladı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Aslıhan Sinem Çiçek’in son görüntüleri de ortaya çıktı. Olaydan önce son olarak gittiği tespit edilen Cem A.’nın evinin olduğu sokaktaki caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Çiçek’in sokağın başından sonuna kadar telaşla koştuğu anlar yer aldı.

