YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de hayvanlar için bırakılan mamaları çöpe atan kişiye 392 lira ceza

İzmir'de hayvanlar için bırakılan mamaları çöpe atan kişiye 392 lira ceza

İZMİR HABERLERİ  | 19.04.2020 17:17 | Son Güncelleme

İzmir'de hayvanlar için bırakılan mamaları çöpe atan kişiye 392 lira ceza

İZMİR (AA) - İzmir'de Karşıyaka Belediyesi tarafından sokak hayvanları için bırakılan mamaları çöpe atan kişiye 392 lira idari para cezası kesildi.

Karşıya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün ilçede Cumhuriyet Mahallesi'nde sokak hayvanları için mama dağıtımı yapan Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6701 Sokak'ta da yol kenarına kuru mama bıraktı.

Ekiplerin ayrılmasından sonra bir mahalle sakininin süpürgeyle tüm mamaları toplayarak çöpe atması, hayvanseverler tarafından görüntülenip belediyeye iletildi.

Veteriner zabıtası tarafından olay yerinde ilgili kişi hakkında idari yaptırım karar tutanağı tutularak, Kabahatler Kanunu gereği 392 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, ekipler süpürülen alana hayvanlar için tekrar mama takviyesinde bulundu.

Konunun 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde işlem yapılması için Karşıyaka Kaymakamlığı Hayvan Hakları İhlal Komisyonuna da iletileceği öğrenildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele süreci ve karantina günlerinin başlangıcından bu yana sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için yaptıkları çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDizideki aşk gerçek oldu!Dizideki aşk gerçek oldu!
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Ceza İzmir Karşıyaka sokak hayvanları

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

Başkanlardan sokak hayvanlarına destek

Başkanlardan sokak hayvanlarına destek

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Mersedes Kadir’in cenazesi Pazartesi defin edilecek

Mersedes Kadir’in cenazesi Pazartesi defin edilecek

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

ASKİ ekipleri Ulus’taki eski atık su hattını yeniliyor

ASKİ ekipleri Ulus’taki eski atık su hattını yeniliyor

İzmir Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:54
Sabah
06:23
Öğle
13:16
İkindi
16:59
Akşam
19:58
Yatsı
21:21

İzmir Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Büyük Halk Eczanesi
Balcova
Dilek Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Birancı Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir'de hükümlülerden Milli Dayanışma Kampanyasına destek

İzmir'de hükümlülerden Milli Dayanışma Kampanyasına destek

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Ödemiş TÜGVA’dan ihtiyaç sahiplerine yardım

Ödemiş TÜGVA’dan ihtiyaç sahiplerine yardım

“arkamızda Cemaat Var” Diyen Modern Titan’dan Milyonluk Vurgun İddiası

“arkamızda Cemaat Var” Diyen Modern Titan’dan Milyonluk Vurgun İddiası

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.