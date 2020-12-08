İzmir'de HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı Emrah Alemdağ'ın annesi Muhbet Alemdağ, ablası Sevda Kaplan ile hiç görmediği 7 yaşındaki kızı Hasret Nur Alemdağ, HDP İzmir İl Başkanlığı önünde nöbete başladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dağa kaçırılan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda son dönemde üç kişiyi ikna ederek ailelerine kavuşturdu. Jandarma ekipleri, yaklaşık 7 senedir ailesinden uzak olan Emrah Alemdağ'ın ailesiyle de sürekli irtibat halinde kalarak geri getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

HDP İzmir İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aile sayısı, Alemdağ ailesinin de katılımıyla üçe yükseldi.

Anne Muhbet Alemdağ, oğlunun Erzurum'da, 22 yaşında çobanlık yaparken dağa kaçırıldığını ve o günden bu yana sadece bir kez ablası ve karısıyla telefonda görüştüğünü söyledi.

Emrah Alemdağ'ın kaybolduğu gün komşularının "Sizin hayvanlar burada ama oğlan yok" diyerek haber verdiğini, yaptıkları aramaların sonuçsuz kaldığını anlatan anne Alemdağ, "Çocuğumu istiyorum, başka hiçbir şey değil. Köydeki evimi arazimi her şeyimi sattım buraya geldim. Oğlumu istiyorum. Oğlum geri gelsin, benim sesimi duysun, bana cevap versin. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Sadece cevap versin 'Ben sağım, yaşıyorum' desin. Ben bunu istiyorum. Devlet benim yanımda. Her şey benim yanımda. Hiç korkmasın." dedi.