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İzmir'de hükümlülerden Milli Dayanışma Kampanyasına destek

İZMİR HABERLERİ  | 14.04.2020 17:08 | Son Güncelleme

İzmir'de hükümlülerden Milli Dayanışma Kampanyasına destek

İZMİR (AA) - Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki iş yurdu atölyelerinde çalışan, aralarında Brezilya, Sudan ve Suriye uyrukluların da bulunduğu 23 hükümlü, maaşlarını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

İzmir Adliyesinden yapılan açıklamaya göre, televizyonda izledikleri kampanya haberlerinden etkilenen hükümlüler, yetkililere atölyedeki çalışmalarıyla kazandıkları nisan ayı ücretlerini bağışlamak istediklerini bildirdi.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Murat Yılmaz, aralarında farklı milletlerden kişilerin de bulunduğu 23 hükümlünün başlattığı uygulamanın tüm camiaya gurur yaşattığını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hükümlülerden Ozan Zengin, "Bizim de yapabileceğimiz bir şeyler olmalı" düşüncesi ile bu kampanyayı başlattıklarını ve dilekçelerini kurum müdürlüğüne sunduklarını belirtti.

Zengin, "Mahkumlar da bu ülkenin evlatları. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Başka Türkiye yok. Bizler kader planında cezaevine girmiş insanlarız. Hatamızı fark ettik, pişman olduk. Kurumda kaldığımız sürece atölyemizde azimle çalışıp üretime katkı sağladık. Devletimizin bizlere kol kanat germesini burada da hissettik. Gönlümden gelerek maaşımı bağışlıyorum." ifadesini kullandı.

Haydar Sudan ise haberlerde 7'den 70'e herkesin bu kampanyaya destek verdiğini gördüklerini ve bundan yola çıkarak böyle bir karar verdiklerini aktardı.

- "Gördük ki biz bir aileyiz"

Bu sıkıntılı zamandan el birliliğiyle kurtulacaklarına inandıklarını vurgulayan Sudan, şunları kaydetti:

"Bizler Çanakkale neslinin torunlarıyız. Devletimize, milletimize bizim de katkımız olsun istedik. Koronavirüs salgını kapsamında tüm cezaevi personeli de bizim sağlığımız için evlerinden, çocuklarından ayrıldı. Gördük ki biz bir aileyiz, o zaman elimizden geleni yapacağız. Allah bizlerin, tüm cezaevi çalışanlarının yardımcısı olsun. İnşallah tez vakitte atlatacağız bu kötü günleri. Keşke elimizden daha fazlası gelse daha fazlasını feda etsek."

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