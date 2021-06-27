İzmir'de içki içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen genç kız kurtarılamadı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, içki içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi.

Erzene Mahallesi'ndeki evde arkadaşlarıyla içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen B.Ö. (25) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.Ö, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

B.Ö'nün Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencisi olduğu öğrenildi.



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