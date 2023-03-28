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İzmir'de içkili eğlence mekanlarında gasp ve dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

28.03.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de organize suç örgütü kurdukları ve işlettikleri içkili eğlence mekanlarına gelen müşterilerin kredi kartlarını çeşitli yollarla ele geçirip yüksek miktarlarda para çektikleri iddia edilen 24 şüpheli gözaltına alındı.

Konak ilçesindeki Alsancak Semti'nde faaliyet gösteren meyhane ile bir barda, içkili olmalarından faydalanarak kredi kartlarından yüklü miktarda para çekildiğini öne süren kişilerin şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, işletmelerine gelen yerli ve yabancı turistlerin de olduğu bazı müşterileri korkutarak, darbederek, içkilerine uyuşturucu koyarak, aldatarak ya da alkollü olmalarından faydalanarak kredi kartlarını ele geçirdikleri ve bu yolla 1 milyon liraya yakın haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen H.A'nın da aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "tehdit", "dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "yaralama" gibi suçlardan yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerle bağlantılı 12 iş yeri ile 25 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda H.A'nın da aralarında olduğu 24 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 4 tabanca, pompalı tüfek, bu silahlara ait 70 fişek, samuray kılıcı, satır, bıçak, 25 pos cihazı, yüklü miktarda para ve altın, banka ve kredi kartları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin eşlik ettiği operasyon kapsamında 5 iş yerinde kaçak içki tespit edildi. Mühürlenen işletmelere 400 bin lira ceza kesildi.

İki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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