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İzmir'de ihbara giden polis ekibinin aracına "yorgun mermi" isabet etti

19.05.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ihbara giden polis ekibinin aracına "yorgun mermi" isabet etti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekibi aracına "yorgun mermi" isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye 73 A 73329 plakalı ekip sevk edildi.

Ekibin aracının sokağa girdiğini gören 2 şüpheli, havaya ateş ederek motosikletle bölgeden kaçtı.

Zanlıları yakalamak için hareket eden ekip otosunun tavanına "yorgun mermi" isabet etti.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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