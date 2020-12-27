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İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

İZMİR HABERLERİ  | 27.12.2020 08:22 | Son Güncelleme

İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sarıyer Mahallesi'nde komşu iki aile arasında bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgayı dönüşmesi üzerine, mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı büyümeden önledi.

Kavgada hafif yaralanan 4 kişi ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, olaya karışan kişileri ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdüğü öğrenildi.

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