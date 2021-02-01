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İzmir'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

01.02.2021 07:09 | Son Güncelleme:
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İzmir'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir’in Karşıyaka ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan 3, darbedilen 2 kişi yaralandı.

Örnekköy Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.İ, T.İ. ve Ş.İ. pompalı tüfek saçmalarıyla, E. İ. ve O.D. ise de darp sonucu yaralandı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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