YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İzmir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İZMİR HABERLERİ  | 04.10.2020 02:15 | Son Güncelleme

İzmir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulubatlı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Müslüm A. ve Selahattin Ö. silahla, Onur U. ise bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Müslüm A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerden Serkan B, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, olay yerinden kaçan Ekrem K. ile kardeşi Mert K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalıKış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalı
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:42
Sabah
07:03
Öğle
13:05
İkindi
16:22
Akşam
18:57
Yatsı
20:13

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Aile Eczanesi
Balcova
Mert Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Menekşe Eczanesi
Bayrakli
Nazlıdeniz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.