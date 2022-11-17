İzmir'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Çimentepe Mahallesi'ndeki kuaförde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişinin silahla yaralanmasının ardından tarafların yakınları iş yerinin bulunduğu sokağa geldi.

Onların da dahil olduğu kavgada karşılıklı silahla ateş edilmesi sonucu 5 kişi daha yaralandı.

Yaralılar M.D, C.K, Ş.D, S.D, H.K. ve O.K, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan M.D. ve C.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan yaralıların kaldırıldığı hastanelerin önünde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Olayın, tarafların çocuklarının bir süre önce kavga etmesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

