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İzmir'de iki kişiyi darbedip araçlarına tüfekle ateş açan 7 zanlı yakalandı

İZMİR HABERLERİ  | 07.01.2021 11:28 | Son Güncelleme

İzmir'de iki kişiyi darbedip araçlarına tüfekle ateş açan 7 zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde iki kişiyi darbederek araçlarına pompalı tüfekle ateş açan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde K.T. ve M.A.G. ile Ş.D, A.B, T.A, A.Y, E.T, Ü.Ç ve O.G. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.T ve M.A.G'yi darbedip pompalı tüfekle araçlarına ateş açan 7 zanlı olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelileri adreslerinde yakaladı.

Adliyeye sevk edilen Ş.D, A.B, O.G. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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