YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de ilaç reçetesi nedeniyle doktoru tehdit eden sanıkların yargılandığı davada karar çıktı:

İzmir'de ilaç reçetesi nedeniyle doktoru tehdit eden sanıkların yargılandığı davada karar çıktı:

07.12.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde istedikleri ilaç reçetesini yazmadığı gerekçesiyle doktoru tehdit eden ve haklarında "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan dava açılan 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ç.E. ile taraf avukatları ve İzmir Tabip Odası avukatı katıldı.

Sanık E.Ö. duruşmada yer almadı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını, 2 sanığın birlikte kendilerine yeşil reçeteli ilaç yazdırmak için muayenehaneye gittikleri, doktoru reçete vermemesi halinde "burayı başınıza yıkarız, sana yapacağımızı biliriz" şeklinde tehdit ettiklerini belirterek sanıkların "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan cezalandırılmaları yönünde verdi.

Sanık Ç.E. doktorun muayenehanesine bir kere gittiğini belirterek "Reçetemi yazdırdım. Ücretimi verdim, çıktım. E.Ö. (diğer sanık) benden sonra tekrar gitmiş, haberim yok. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Hakim, Ç.E'nin "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, sanığa indirim uygulanmamasına ve tekerrüre esas sabıkasının oluşu nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

Sanık E.Ö'nün ise yine aynı suçtan 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, indirim uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına düşürülmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

OLAY

İzmir'in Konak ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde Ç.E. ve E.Ö. doktor E.A'nın muayenehanesine giderek ilaç yazdırmak istedi. Sistemin izin vermemesi üzerine sadece 1 kutu ilaç yazabilen E.A, daha sonra birkaç kez muayenehanesine gelerek ve telefon yoluyla tehdit eden sanıklar hakkında şikayetçi oldu.

Sanıklar hakkında "birden fazla kişi ile tehdit" suçlamasıyla dava açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybettiDevrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Adliye önünde silahlı kavga: 12 yaralı, 7 gözaltıAdliye önünde silahlı kavga: 12 yaralı, 7 gözaltı
Muğla’da kayıp olan genç ailesi tarafından bulunduMuğla’da kayıp olan genç ailesi tarafından bulundu
Anahtar Kelimeler:
Sanık Tehdit Doktor

İzmir Namaz Vakitleri 7 Aralık Çarşamba

İmsak
06:40
Sabah
08:08
Öğle
13:08
İkindi
15:36
Akşam
17:58
Yatsı
19:20
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir rögara düştü ve vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bir rögara düştü ve vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Komşuları için soyundular! Görünce gözlerine inanamadı

Komşuları için soyundular! Görünce gözlerine inanamadı

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.