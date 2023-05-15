İzmir’de ilçe seçim kurullarında oy pusulası yoğunluğu

Sandık görevlilerinin ilçe seçim kurullarındaki yoğunluğu sürüyor.

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti, yaklaşık 64 milyon vatandaşın oylarını kullanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy sayımının başlamasıyla beraber merakla edilen veriler açıklanmaya başlarken, 3 milyon 441 bin 36 seçmenin oy kullandığı İzmir’de ilçe seçim kurullarına oy pusulaları ve tutanakların getirilmesi devam ediyor. Oy pusulaları geniş güvenlik önlemleri altında binaya alınırken sonuçların sisteme işlenmesi çalışmaları sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre sandıkların yüzde 91.4’ünün açıldığı İzmir’de Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ni Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 62,7 ile önde götürürken, Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 32 olarak açıklandı. Sinan Oğan’ın oy oranı yüzde 4,8 ve Muharrem İnce yüzde 0,5 olarak açıklandı.

Sayımın yüzde 86,3’ünün tamamlandığı Milletvekilliği seçiminde ise partilerin oy oranları şu şekilde oluştu:

"CHP: yüzde 40,9, AK Parti: yüzde 25,3, İYİ Parti: yüzde 11,6, Yeşil Sol Parti: yüzde 7,4, MHP: yüzde 5,4, TİP: yüzde 2,4, Zafer Partisi: yüzde 2,1, Memleket Partisi: yüzde 1,2.

