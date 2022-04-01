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İzmir'de ilk teravih namazı kılındı

01.04.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ilk teravih namazı kılındı

İZMİR (AA) - İzmir'de vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

Yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar başta Bilal Saygılı Camisi olmak üzere şehirdeki camileri doldurdu.

Çok sayıda çocuk da aileleriyle camiye geldi.

Yatsı ve teravih namazını kılan Müslümanlar, ramazan tüm dünyaya barış getirmesi için dua etti.

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Anahtar Kelimeler:
Teravih namazı

İzmir Namaz Vakitleri 1 Nisan Cuma

İmsak
05:27
Sabah
06:50
Öğle
13:20
İkindi
16:53
Akşam
19:41
Yatsı
20:59
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

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