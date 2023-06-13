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İzmir'de "imalat hatası" tespit edilen konut projesiyle ilgili çalışma yapılıyor

13.06.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün, "imalat hatası" nedeniyle 300 metrekarelik bölümü için yıkım kararı alınan İzmir Büyükşehir Belediyesinin konut projesindeki tüm bloklarla ilgili çalışma başlattığı bildirildi.

İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'ndaki konut projesine ilişkin basında çıkan iddialar üzerine yapılan çalışmalar kapsamında projenin son durumunun değerlendirileceği bir rapor hazırlanacak.

Çalışmalara, üniversitelerden uzmanlar da katılacak.

Söz konusu projede eksik demir ve hatalı beton kullanıldığı iddiaları üzerine 10 Haziran'da Büyükşehir Belediyesinden açıklama yapılmış, projede 48 bin metrekare inşaat alanı olan 3'üncü etap içinde yer alan 300 metrekarelik bir imalatın, kontrolörlerin tespiti üzerine mühürlendiği ve yıkımına karar verildiği bildirilmişti.

Açıklamada, "İmalatın hızı nedeniyle ortaya çıkan bir iletişim eksikliğinden kaynaklanan sorun hızla çözüme kavuşturulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yaptığı yazılı açıklama ile Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine tepki göstererek, sorumluların ortaya çıkarılmasını talep etmiş, mimar ve mühendis odalarını göreve çağırmıştı.

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