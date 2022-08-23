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İzmir'de incir ağacından düşen kadın öldü

23.08.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de incir ağacından düşen kadın öldü

İzmir'de incir ağacından düşen kadın öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde incir toplamak üzere çıktığı ağaçtan düşen 61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Murat Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Havva Ünlü, meyve toplamak için bahçesindeki incir ağacına çıktı.

Ünlü, dalın kırılması sonucu yaklaşık 4 metre yüksekten beton zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Havva Ünlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ünlü'nün cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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