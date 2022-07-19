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İzmir'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

19.07.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşüp ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Ümit Koral (54), Zafer Mahallesi'ndeki apartman inşaatının 3. katında çalışırken henüz belirlenemeyen nedenle düşüp ağır yaralandı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Koral'ı Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

İnşaat işçisi, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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