İzmir’de işitme engelliler için şeffaf maske üretiliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi döneminde iletişim kurmakta zorlanan işitme engelli bireyler için şeffaf maske üretmeye başladı. Dudak okumayı kolaylaştıran şeffaf maskeler dört noktadan temin edilebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle mücadelede maske kullanım zorunluluğu getirilmesi nedeniyle dudak okumakta zorlanan işitme engelli bireyler için şeffaf maske üretmeye başladı. Hem işitme engelliler hem de işitme engellilere hizmet üreten bireyler için üretilen şeffaf maskeyle iletişim kolaylaşacak, farkındalık artacak.

Şeffaf maske temin etmek isteyenlerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak Engelli Hizmet Birimi, Karşıyaka Sağırlar Derneği, Bornova Sessizler Spor Kulübü Derneği ve Torbalı İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile iletişime geçmesi yeterli olacak.

İletişim güçlüğünü azaltacak

Pandeminin engelli gruplar için çok daha zor bir sürece dönüştüğünü söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Akkın “Maske kullanım zorunluluğu, işitme engelli bireylerin iletişim kurarken güçlük yaşamalarına neden oluyor. Bu durumu ortadan kaldırabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi şeffaf maske üretmeye başladı. Hem işitme engelliler hem de işitme engellilere hizmet sunan başta kamu personelleri olmak üzere tüm bireylerin bu maskeyi kullanması iletişim güçlüğünü azaltacak ve farkındalık yaratacaktır” dedi.