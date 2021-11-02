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İzmir'de jandarma aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

02.11.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de jandarma aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şemsiler mahallesi yeni çevre yolunda 26 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasan Sarı, yaşam mücadelesini kaybetti.

- Olay

Şemsiler mahallesi yeni çevre yolunda 26 Ekim'de, Hasan Sarı (25) yönetimindeki 35 BD 573 plakalı otomobil, 35 JAA 677 plakalı jandarmaya ait kamyonetle çarpışmış, kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile jandarma aracında bulunan 2'si askeri personel 1'i sivil 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Jandarma aracı, çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan bir müstakil eve girmiş, evde küçük çaplı hasar oluşmuştu.

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