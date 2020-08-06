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İzmir’de jandarmadan operasyon

İZMİR HABERLERİ  | 06.08.2020 11:37 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayındır, Beydağ ve Buca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, toplam bin 380 kök Hint keneviri ile 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.İzmir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı ile yasa dışı ekim olaylarıyla mücadele kapsamında harekete geçti.

İzmir’de jandarmadan operasyon

İzmir’in Bayındır, Beydağ ve Buca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, toplam bin 380 kök Hint keneviri ile 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı ile yasa dışı ekim olaylarıyla mücadele kapsamında harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Jandarma ekipleri, Bayındır ilçesi Zeytinova ve Fatih, Buca ilçesi Belenbaşı ve Beydağ ilçesi Karaoba Mahallelerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda ekipler bin 380 kök Hint keneviri bitkisi, 61 gram esrar ve 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İzmir’de jandarmadan operasyon

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Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Menekşe Eczanesi
Bayrakli
Sıla Eczanesi
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