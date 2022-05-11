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İzmir'de kablo hırsızlığı güvenlik kamerasında

11.05.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kablo hırsızlığı güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde doğal gaz kutusundan elektrik kablolarını çalan şüphelinin mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Tepekule Mahallesi'nde bir kişinin doğal gaz kutusundan elektrik kablosu çaldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Bekçiler, şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine şüpheli Zülfikar D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelinin doğal gaz kutusundan elektrik kablolarını çıkardığı ve bekçiler tarafından yakalandığı anlar görülüyor.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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