YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de kablo makarasının içine saklanmış 1 kilo 10 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi yakalandı

İzmir'de kablo makarasının içine saklanmış 1 kilo 10 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi yakalandı

28.05.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kablo makarasının içine saklanmış 1 kilo 10 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yol uygulamasında durdurulan bir hafif ticari araçtaki kablo makarasının içinde 1 kilo 10 gram metamfetamin bulundu, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Akalan gişelerinde bir hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta narkotik köpeği "Mia" ile yapılan aramalarda kablo makarasına gizlenmiş 1 kilo 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücü, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İzmir'de, Sloven sosyolog Slovaj Zizek'in kitap günlerine davet edilmesi protesto edildiİzmir'de, Sloven sosyolog Slovaj Zizek'in kitap günlerine davet edilmesi protesto edildi
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cuma

İmsak
03:59
Sabah
05:44
Öğle
13:14
İkindi
17:07
Akşam
20:33
Yatsı
22:11

İzmir Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Cuma

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.