İzmir'de kablo makarasının içine saklanmış 1 kilo 10 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yol uygulamasında durdurulan bir hafif ticari araçtaki kablo makarasının içinde 1 kilo 10 gram metamfetamin bulundu, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Akalan gişelerinde bir hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta narkotik köpeği "Mia" ile yapılan aramalarda kablo makarasına gizlenmiş 1 kilo 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücü, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.



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