YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de kaçak avcılıkta kullanılan 2 tekne ele geçirildi

İzmir'de kaçak avcılıkta kullanılan 2 tekne ele geçirildi

21.07.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kaçak su ürünleri avcılığında kullanılan 5 ve 6 metre uzunluğundaki 2 tekneye el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Tuzla Bölgesi'nde yasa dışı balık yemi ve su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda biri 5, diğeri 6 metre uzunluğundaki 2 tekne ele geçirildi. Teknelerde yapılan aramalarda 3 su motoru, 5 yem havuzu, 7 sepet, 10 metre hortum ile 100 metre pinter ağı da bulundu.

Tekne ve malzemelere İzmir Valiliği Yasa Dışı Su Ürünleri ile Mücadele Protokolü kapsamında el konuldu.

Ekipler, İnciraltı Kent Ormanı yakınlarında kaçak şekilde avlanmış 1400 kilogram kara kıllı midye de ele geçirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandıYemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandı
Tokat’ta Afrika’yı aratmayan görüntülerTokat’ta Afrika’yı aratmayan görüntüler
Toroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 15 bin 500 lira olduToroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 15 bin 500 lira oldu
Anahtar Kelimeler:
midye tekne

İzmir Namaz Vakitleri 22 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:15
Sabah
05:58
Öğle
13:23
İkindi
17:15
Akşam
20:38
Yatsı
22:13

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Cumartesi

Yeşil eczanesi
Bornova
Nil sel eczanesi
Menemen
Tunca eczanesi
Karabaglar
Yazal eczanesi
Aliaga
Esra eczanesi
Aliaga
Umut eczanesi
Bayindir
Galip eczanesi
Bergama
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.