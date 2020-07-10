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İzmir'de kaçak deniz patlıcanı avcılarına 12 bin 852 lira ceza kesildi

İZMİR HABERLERİ  | 10.07.2020 15:10 | Son Güncelleme

İzmir'de kaçak deniz patlıcanı avcılarına 12 bin 852 lira ceza kesildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde kaçak deniz patlıcanı avladıkları tespit edilen 2 kişiye toplam 12 bin 852 lira ceza uygulandı.

Özbek Mahallesi sahilinde bir tekneden dalış yapılarak, deniz patlıcanı çıkarıldığı ihbarını değerlendiren Urla Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeden hızla uzaklaşan 35 TS 988 plakalı kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada bölgede avı yasak olan yaklaşık 150 kilo deniz patlıcanı ile 6 dalış tüpü ele geçirildi.

Sürücü U.A ve araçtaki H.S'ye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 10 bin lira ceza verildi.

Olayda kullanılan kamyonet, eksikleri nedeniyle 15 gün trafikten men edildi, sürücüye 2 bin 852 lira ceza uygulandı.

Canlı deniz patlıcanları doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

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