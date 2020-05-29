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İzmir'de kaçak etil alkol imalathanesine operasyon

İZMİR HABERLERİ  | 29.05.2020 09:21 | Son Güncelleme

İzmir'de kaçak etil alkol imalathanesine operasyon

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde kaçak etil alkol imalathanesine düzenlenen operasyonda bin 798 litre etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Işıkkent Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan depoda kaçak etil alkol üretildiği bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda şişe, bidon ve tanklarda bin 798 litre etil alkol, 810 boş şişe, 350 plastik ve 200 metal bilyeli kapak, farklı markalarda 380 taklit etiket ve 40 litre kapasiteli tank ele geçirildi.

Operasyonda Özgür Ö. ile Suriye uyruklu Muhammed H. ve 18 yaşından küçük iki kişi gözaltına alındı.

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