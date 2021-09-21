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İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

21.09.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 13-19 Eylül arasında 10 ayrı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 518 paket kaçak sigara, 230 puro, 139 bin 600 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 22 bin 150 içi doldurulmuş makaron, 198 kilogram tütün, 35 elektronik sigara likidi, 8 bin 680 sigara filtresi, 2 bin 220 paket sigara sarma kağıdı, 15 litre sahte içki, 14 şişe sahte içki, 6 cep telefonu, 3 bin litre kaçak akaryakıt ve 14 tarihi eser niteliği bulunan sikke ele geçirildi.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında 16 zanlıyı gözaltına aldı.

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