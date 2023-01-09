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İzmir’de kadın cinayeti: Çocuklarının gözleri önünde vuruldu

09.01.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 4 ay önce tanıştığı erkek arkadaşından ayrılmak isteyen 40 yaşındaki kadın, kendisini rahatsız eden zanlının tabancayla ateş etmesi sonucu çocuklarının gözleri önünde vurularak yaşamını yitirdi.

İzmir’de kadın cinayeti: Çocuklarının gözleri önünde vuruldu

Olay, 7 Ocak saat 12.30 sıralarında Salih Omurtak Mahallesi 9594 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 ay önce tanıştığı ve daha sonra evli olduğunu öğrendiği erkek arkadaşı M.A.’dan ayrılmak isteyen 40 yaşındaki Necmiye Vural, evine gelen ve burada oğlu ile tartışmaya başlayan M.A.’nın tabancayla ateş etmesi sonucu karnından vuruldu.

Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, evde bulunan kızı ve oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu esnada şüpheli M.A., aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen 112 Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Vural’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vural’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, M.A., polis ekiplerince Karşıyaka ilçesindeki iş yerinde kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen zanlının ilk ifadesinde olayı ret ettiği fakat devam eden sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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