İzmir'de kadın polisin hayatını kaybettiği kazayla ilgili sürücüye 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde hafif ticari araçla polis memuru Buket Keleş'e çarparak şehit olmasına neden olan ve olay günü kanında uyuşturucu tespit edilen sürücü 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya polis memurunun ailesinin avukatı katılırken sanık Sedat A. ise gelmedi.

Cumhuriyet Savcısı, sanık yönetimindeki hafif ticari aracın, Menderes-Seferihisar yol ayrımında seyrettiği esnada karşıya geçmeye çalışan Keleş'e, tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesinde, çarparak ölümüne neden olduğunu, sanığın uyuşturucu-uyarıcı madde etkisi altında araç kullandığının da muayene ile tespit edildiğini belirtti.

Sanığın kazada asli kusurlu olduğunu belirten savcı, sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Keleş'in ailesinin avukatı Ömer Turan Osmanoğlu, önceki celselerde suçun niteliğinin "olası kast" olduğu gerekçesiyle görevsizlik talep ettiklerini hatırlatarak, "Dosyadaki delillere göre sanığın aracının bir farının yanmadığı, sanığın uyuşturucu madde etkisinde olduğu, kazadan önce ve kaza anında telefonla ilgilendiği, süratli seyir ettiği sabittir. Sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını ve takdiri indirim uygulanmamasını talep ediyoruz." dedi.