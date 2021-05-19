İzmir'de kafası cam kavanoza sıkışan kedi, hayvanseverlerin seferber olmasıyla kurtarıldı

Aktoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapaksız şekilde çöpe atılan kavanozların sokak hayvanlarının yaralanmasına neden olduğunu, "can dostlarından" bazılarının bu nedenle yaşamını yitirdiğini belirterek herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

Hayvanseverlerce kendilerine getirilen "Kavanoz"un "şanslı" olduğunu ifade eden Aktoprak, "Cam parçaları boynundan geçen yaşamsal damarlara ve sinirlere zarar vermemiş. Dikkatli bir şekilde cam parçalarını kırarak boynundan çıkardık." diye konuştu.

Hayvanseverlerden Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce verilen "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" unvanını da taşıyan İlknur Yalçın ise kediyi uzun uğraşılar sonucu yakalayabildiklerini söyledi.

Kedinin güvende olduğunu hissedince kendisine yaklaştığını ve onu tuttuğunu aktaran Yalçın, "Yakalayınca durumunun ne kadar kötü olduğunu gördüm. Boyun bölgesine oturmuş kocaman bir cam parçası vardı. Az hareket etmesi durumunda cam parçası boynunu kesebilirdi. Çok tehlikeli bir durumdu. Ben yakalarken ani bir hareketle kendine zarar verebilirdi. Onu veteriner kliniğine getirdim. Sağ olsunlar hemen operasyona alındı ve cam parçaları çıkarıldı. Artık çok mutluyum." dedi.

