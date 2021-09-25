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İzmir'de kalacak yeri olmayan 328 öğrenci, misafirhanelere yerleştirildi

25.09.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kalacak yeri olmayan 328 öğrenci, misafirhanelere yerleştirildi

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte kalacak yeri olmayan 328 üniversite öğrencisinin yurt, misafirhane ve otellere yerleştirildiğini bildirdi.

Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okullarının konumuna en uygun yurt, misafirhane ve otellere yerleştirilen 328 üniversite öğrencisinden 194'ünün kız öğrenci olduğunu bildirdi.

Öğrencilerin SMS ile bilgilendirildiğini aktaran Köşger, taleplerin karşılanmaya devam edildiğini de kaydetti.

Vali Köşger, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, kentteki kamu kuruluşlarının misafirhane ve sosyal tesislerinin üniversite öğrencilerine ücretsiz tahsis edileceğini bildirmişti. Kararın öncelikle 1 aylık olduğunu ifade eden Köşger, bu konuda tüm aktörlerin çözüme katkı sunmasını istemişti.

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