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İzmir’de kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı: 5 yaralı

08.01.2024 10:34 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Buca ilçesinde, freni boşalan kamyonetin kaldırımda bulunan yayalara çarparak iş yerine daldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Feci kazada yaralanan 5 kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kaza, 6 Ocak tarihinde Buca ilçesi İsmail Sivri Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, babasına ait nakliye aracını kullanan S.A. (28), idaresindeki kamyonetin freni boşaldı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, hızla kaldırımda bulunan yayaların arasına dalarak bir iletişim mağazasına girdi. Aracın çarpmasıyla kazazedelerden 2’si camları kırılan iş yerine savrulurken, bu esnada aracın çarptığı iş yerinde bulunan bir reklam panosu da o sırada içeride olan bir vatandaşın üstüne yıkıldı.

5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yaşanan feci kazanın ardından ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan 5 kişi ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar buradaki tedavilerinin ardından bir süre sonra taburcu oldu.

FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kaldırımda bulunan kişilere hızla gelen kamyonetin çarptığı, kazazedelerden 2’sinin kamyonetle birlikte iş yerine girdiği, 1 kadının kaldırıma savrulduğu ve kamyonetin iş yerinde bulunan reklam panosuna çarpmasıyla panonun içeride bulunan 1 kişinin üzerine düştüğü yer aldı. Ayrıca görüntülerde, kazanın hemen ardından vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu da yer aldı.
Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazanın mağduru vatandaşların ve iş yeri sahibinin araç sürücüsünden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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