İzmir'de kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı 85 yaşındaki Salim Çokal (85), yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, K.M. (42) idaresindeki 35 AAB 389 plakalı hafriyat kamyonu, bir inşaatın şantiye sahasına girerken kaldırımda bulunan Salim Çokal'a (85) çarptı.

Yaralanan Çokal, kaldırıldığı Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü K.M, gözaltına alındı.



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