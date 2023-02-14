İzmir’de kauçuk fabrikasında korkutan yangın

Yangın, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir kauçuk fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın esnasında fabrikada çalışan personel olmadığı öğrenilirken, fabrikada bulunan bir kedi ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak bölgeden uzaklaştırıldı.



